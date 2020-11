Volley, Superlega 2020/2021: Perugia torna alla vittoria, Milano battuta 3-1 (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Sir Safety Conad Perugia è tornata alla vittoria, superando in trasferta l’Allianz Milano con il punteggio di 3-1 (21-25, 25-20, 25-21, 25-22) nel recupero dell’ottava giornata della Superlega 2020/2021. Pronto riscatto per gli umbri, che dopo essere rientrati dal maxi-contagio Covid (12 i positivi in squadra) erano stati sconfitti in maniera netta da Monza. Gli automatismi non sono ancora i migliori, ma tanto basta per tornare al comando della classifica davanti a Civitanova. Protagonista assoluto Wilfredo Leon, autore di ben 27 punti, ma determinante anche Solè tra secondo e terzo set con dieci punti. A Milano non bastano i 18 punti di Maar e i 16 di Ishikawa. La cronaca – In avvio di partita ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Sir Safety Conadta, superando in trasferta l’Allianzcon il punteggio di 3-1 (21-25, 25-20, 25-21, 25-22) nel recupero dell’ottava giornata della. Pronto riscatto per gli umbri, che dopo essere rientrati dal maxi-contagio Covid (12 i positivi in squadra) erano stati sconfitti in maniera netta da Monza. Gli automatismi non sono ancora i migliori, ma tanto basta perre al comando della classifica davanti a Civitanova. Protagonista assoluto Wilfredo Leon, autore di ben 27 punti, ma determinante anche Solè tra secondo e terzo set con dieci punti. Anon bastano i 18 punti di Maar e i 16 di Ishikawa. La cronaca – In avvio di partita ...

