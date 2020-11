Vaccini, Pregliasco: “Obbligatorietà è sistema più efficace per raggiungere la copertura richiesta. Serve corretta informazione” (Di mercoledì 25 novembre 2020) “La campagna vaccinale per scelta politica potrà essere obbligatoria o raccomandata. Obbligatorietà sarebbe sistema più efficace per raggiungere velocemente la copertura vaccinale richiesta. Ritengo che a questo punto sarà raccomandato e sarà fondamentale una corretta informazione”. Lo ha detto Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano. “Le parole del collega Crisanti possono avere un buon senso e forse è stato frainteso. In questo momento è importante raccontare con il giusto modo tutte le questioni. Come Rsa Trivulzio ci siamo candidati a ricevere le prime dosi quando arriveranno” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) “La campagna vaccinale per scelta politica potrà essere obbligatoria o raccomandata. Obbligatorietà sarebbepiùpervelocemente lavaccinale. Ritengo che a questo punto sarà raccomandato e sarà fondamentale una. Lo ha detto Fabrizio, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano. “Le parole del collega Crisanti possono avere un buon senso e forse è stato frainteso. In questo momento è importante raccontare con il giusto modo tutte le questioni. Come Rsa Trivulzio ci siamo candidati a ricevere le prime dosi quando arriveranno” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano ha commentato anche le parole di Crisanti sul vaccino anti-Covid. Ascoltate cosa ha detto ...

