Umidità e infiltrazioni d’acqua | chi è il responsabile in un condominio?

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 25 novembre 2020): quando si abita in un, chi è ilin questi casi? Leo la presenza di macchie dovute all’su soffitti o pareti dell’appartamento, è un problema molto comune. Quando si abita in un appartamento all’interno di un, non è semplice capire quali sono le cause del danno. Una volta accertate, può risultare complicato capire chi si può ritenereper le spese di riparazione o risarcimento. Se la domanda più comune è ‘chi èin caso diin un?’, la risposta non può ...