Traffico Roma del 25-11-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane alle 12:30 termina lo sciopero del trasporto pubblico ma intanto è fuori servizio la metro C Invia ferma a causa dello sciopero sono in servizio Ma con meno corse la-lido e la termini-centocelle in strada le linee di superficie autobus tram ma con possibili riduzioni di corse in rubrica invece lo sciopero si concluderà alle 21 vicino Piazza dei Re dichiusa via Taranto all’altezza di piazza Casalmaggiore deviazioni per la linea 85 diretta a stazione Termini per incidente code sulla tangenziale est tra la A24 e Stazione Tiburtina in direzione della Nomentana ...