Tommaso Zorzi si rasa i capelli e poi scoppia in lacrime con Oppini: “Senza di voi muoio” (VIDEO) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tommaso Zorzi è sicuramente il protagonista del Grande Fratello Vip 5. Sui social è il concorrente preferito e le sue avventure all’interno della casa sono molto seguite. Nelle ultime ore, il 25enne milanese ha deciso di compiere un gesto drastico. Si è completamente rasato i capelli. Zorzi si rasa i capelli a zero Tommaso Zorzi al GF Vip 5 non ha preso benissimo la notizia dell’allungamento del reality fino a febbraio e se in un primo momento ha reagito mettendosi gambe all’aria e chiedendo acqua e zucchero, subito dopo si è ripreso e ha promesso che resterà fino alla fine. Anche perché senza di lui, che Grande Fratello sarebbe? Tommaso, però, si è arrabbiato molto con Francesco Oppini, colpevole di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 25 novembre 2020)è sicuramente il protagonista del Grande Fratello Vip 5. Sui social è il concorrente preferito e le sue avventure all’interno della casa sono molto seguite. Nelle ultime ore, il 25enne milanese ha deciso di compiere un gesto drastico. Si è completamenteto isia zeroal GF Vip 5 non ha preso benissimo la notizia dell’allungamento del reality fino a febbraio e se in un primo momento ha reagito mettendosi gambe all’aria e chiedendo acqua e zucchero, subito dopo si è ripreso e ha promesso che resterà fino alla fine. Anche perché senza di lui, che Grande Fratello sarebbe?, però, si è arrabbiato molto con Francesco, colpevole di ...

GrandeFratello : Tutti noi come @tommaso_zorzi ???? #GFVIP - Doncastford : Ho capito come hanno passato la notte in regia: a studiare le colonne sonorale del prossimo mental break down firma… - tommowaytpwk17 : RT @Cla67026052Cla: Stanotte Tommy ha fatto un discorso bellissimo sul fatto che lui sia amato da tutti come Tommaso Zorzi e che nessuno pe… - tenerivfelouis : RT @isterica8: A quelli che dicono io amo Tommi ma quella di ieri è stata una sceneggiata esagerata, una telenovela io dico: a voi piace To… - adorevcoffee : Tommi mi sei entrato dentro al cuore, al di là di Tommaso Zorzi. #gfvip -