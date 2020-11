Test rapido fai da te | in Veneto prosegue la sperimentazione

chetempochefa : 'L'inizio del test rapido è uguale al test molecolare. Il liquido in questo caso è del tutto diverso: nel test mole… - lacampiglio : @Rosilcolore Chiedevo lumi sulla sicurezza oggettiva di riunioni con contestuale test rapido negativo di tutti i pa… - Carlo23499274 : Arriva il Test rapido ' Tampone italiano ' con risposta il 3 minuti. Auspichiamo una introduzione veloce e una riap… - marina52182 : RT @chetempochefa: 'L'inizio del test rapido è uguale al test molecolare. Il liquido in questo caso è del tutto diverso: nel test molecolar… - GiElleDiElle : #Turismo: obbligatorio il test antigenico rapido effettuato entro le 72 prima dell'arrivo alle Canarie. -

Ultime Notizie dalla rete : Test rapido

Adnkronos

PESCARA – I medici di medicina generale eseguiranno, a partire dai prossimi giorni, i test antigenici rapidi nei propri ambulatori o nelle sedi che verranno indicate dalle singole Asl. E’ stato ...Ben vengano i test rapidi Covid anche nelle farmacie, ma in via Ostiense il tendone allestito è in mezzo al marciapiede, senza nessuna privacy e a ...