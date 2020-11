Stadio della Roma ipotesi Stadio Flaminio: cosa c’è all’orizzonte (Di mercoledì 25 novembre 2020) Stadio della Roma, Stadio Flaminio, novità all’orizzonte o suggestioni? L’ipotesi di un definito stop del sogno di realizzare il nuovo impianto giallorosso a Tor di Valle per passare ad una ristrutturazione della struttura non distante dal Parco della Musica sembrerebbe stuzzicare i Friedkin, i nuovi proprietari della Roma. Da Trigoria rumors indicano come il progetto che l’ex patron Pallotta considerava focale per il futuro del club, non sia più un dogma. Stadio della Roma ipotesi Stadio Flaminio: caos Tor di Valle e nuove ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 novembre 2020), novitào suggestioni? L’di un definito stop del sogno di realizzare il nuovo impianto giallorosso a Tor di Valle per passare ad una ristrutturazionestruttura non distante dal ParcoMusica sembrerebbe stuzzicare i Friedkin, i nuovi proprietari. Da Trigoria rumors indicano come il progetto che l’ex patron Pallotta considerava focale per il futuro del club, non sia più un dogma.: caos Tor di Valle e nuove ...

reportrai3 : Qui Inter e #Milan vorrebbero costruire il nuovo stadio mandando in pensione San Siro, la Scala del calcio, dopo il… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? Gli #Azzurri sono arrivati a #Sarajevo ?? Alle 17.30 la conferenza stampa della vigilia di ????… - ilrossoeilnero2 : @_schiaffino__ @reportrai3 dietro lo stadio della roma ci sono d avanzo e cerchione.Lo hanno detto lorova barbara d… - CarloMartootchy : RT @CalcioFinanza: L’affare #Coric dietro al progetto per il nuovo stadio della #Roma: la Guardia di Finanza indaga - antonionunez79 : RT @Link4Universe: QUANTO è bello questo video, oh mio dio <3 <3 Lo adoro! Guardate, anzi, ascoltate!! Nello spazio, separazione del second… -