Roma, oggi lo sciopero dei mezzi di 4 ore: tutte le informazioni (Di mercoledì 25 novembre 2020) I lavoratori dei trasporti pubblici di Roma Capitale, hanno indotto uno sciopero per la mattina di oggi, 25 novembre. L'agitazione avrà una durata di 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30. Gli aggiornamenti di atac Mercoledì 25 novembre: sciopero di 4 ore (8.30 – 12.30) STATO DEL SERVIZIO metro A: attiva metro B/B1: attiva metro C: ultime partenze delle 8.30 poi chiusura Roma-Lido: attiva con riduzioni di corse Roma-Viterbo: Termini-Centocelle: attiva con riduzioni di corse Superficie: possibili riduzioni di corse Il servizio tornerà regolare sull'intera rete a partire dalle 12.30. per ulteriori aggiornamenti ed informazioni si invita a visitare il sito www.atac.Roma.it

