Roma | incubo al semaforo rosso Tirano fuori il coltello e minacciano l’automobilista | «Dacci l’orologio»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Con il, hanno prima avvicinato un uomo, poi sono entrati nella sua auto e sotto minaccia di ungli hanno cercato di portare via dal polso un orologio del valore di circa 9.000 euro. E ’successo ieri pomeriggio in via Portuense. I fatti Entrati in macchina e sedutisi, rispettivamente, uno sul sedile posteriore e l’altro su quello anteriore, due uomini, entrambi con un passamontagna calzato e armati di, hanno cercato di rapinare un automobilista che al polso indossava un orologio del valore di circa 9 mila euro, sfilandogli anche le chiavi della vettura. A salvare l’uomo, gli agenti dell’XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, impegnati in abiti civili in un servizio di repressione e prevenzione di reati predatori. Accortisi che l’uomo era minacciato con un ...