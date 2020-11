Pma | oltre tremila coppie italiane emigrate in Spagna

Leggi su dire

(Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – Dopo le note sentenze della Corte costituzionale, che dal 2014 hanno aperto anche in Italia alla fecondazione assistita di tipo eterologo (cioè con l’utilizzo di gameti esterni alla coppia, messi a disposizione da donatori o donatrici), sembra continuino a permanere le difficoltà delle coppie con problemi di infertilità del nostro Paese. O forse, la falsa credenza che altrove sia possibile avere più facile accesso ai trattamenti porta ancora molti pazienti a fare ‘turismo procreativo’, in particolare in Spagna. In parallelo, parecchi centri italiani si sono organizzati utilizzando banche di gameti estere data la carenza, qui in Italia, di donatrici e dunque di strutture per la conservazione degli ovociti. Ma oggi il panorama della Pma (Procreazione medicalmente assistita) nel nostro Paese cambia: nasce infatti ‘GeneraLife’, il primo gruppo europeo di centri specializzati a guida italiana, che garantirà un percorso “in piena sicurezza” tutto all’interno del network, senza necessità di ‘viaggi della speranza’ per tentare di diventare genitori. “Secondo i dati del registro del ministero della Salute iberico- fa sapere Filippo Maria Ubaldi, direttore scientifico di GeneraLife- circa 3350 coppie italiane nel 2017 si sono recate in Spagna per inseguire il sogno di un figlio. Con un importante aggravio di spese per viaggio e soggiorno, nella convinzione di trovare una via di accesso piu’ facile, in particolare all’ovodonazione. In realtà, il nostro Paese e’ assolutamente all’avanguardia in questo settore”. I DATI IN ITALIA