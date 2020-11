Obbliga il figlio di 11 anni ad atti sessuali davanti ai componenti del clan | boss condannato

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Aveva costretto ilminorenne a un atto sessualeagli altridella cosca. Per questo motivo un capomafia deldi Santa Maria di Gesù è statoa un anno e otto ...

Leggo.it

Aveva costretto il figlio minorenne a un atto sessuale davanti agli altri componenti della cosca. Per questo motivo un capomafia del clan di Santa Maria di Gesù ...E' stato condannato a un anno e otto mesi per atti sessuali con minore un capomafia del clan di Santa Maria di Gesù, a Palermo. Per lui la Procura aveva chiesto 11 anni di carcere.