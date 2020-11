Nel 2020 femminicidi in aumento del 7.3%, fascia più colpita over 65 (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Se il trend è in diminuzione per gli omicidi di donne nel 2019 (111) rispetto al 2018 (141), in linea con la diminuzione generale degli omicidi durante il lockdown, una controtendenza si registra nei primi nove mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso con un aumento del 7,3% (88 donne uccise nel 2020 a fronte di 82 del 2019). Stesso trend in aumento analizzando le vittime in ambito familiare/affettivo che passano dal 68 a 77 (con un aumento del 13,2%), uccise in prevalenza da partner o ex partner (e solo per il 28% nel 2020 per mano di genitori o figli). E’ quanto emerge dal report ‘Un anno di Codice Rosso. Reati spia e femminicidi” realizzato dalla Direzione centrale della polizia criminale in occasione della Giornata ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Se il trend è in diminuzione per gli omicidi di donne nel 2019 (111) rispetto al 2018 (141), in linea con la diminuzione generale degli omicidi durante il lockdown, una controtendenza si registra nei primi nove mesi delrispetto allo stesso periodo dell’anno scorso con undel 7,3% (88 donne uccise nela fronte di 82 del 2019). Stesso trend inanalizzando le vittime in ambito familiare/affettivo che passano dal 68 a 77 (con undel 13,2%), uccise in prevalenza da partner o ex partner (e solo per il 28% nelper mano di genitori o figli). E’ quanto emerge dal report ‘Un anno di Codice Rosso. Reati spia e” realizzato dalla Direzione centrale della polizia criminale in occasione della Giornata ...

