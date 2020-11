Le lacrime di Amedeo Goria per la morte di Diego Armando Maradona da Pomeriggio 5 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le notizie si rincorrono e arrivano dall’Argentina. Non c’è ancora il comunicato ufficiale da parte dell’ospedale dove Maradona era stato operato, in quanto Diego Armando Maradona era stato dimesso, e tornato a casa da pochi giorni. Ed è nella sua villa che è morto, a causa di un infarto. Nel programma Pomeriggio 5, tra i primi a commentare in tempo reale la notizia, il giornalista Amedeo Goria che non ha potuto trattenere le lacrime per la grande commozione. Nel frattempo Barbara d’Urso confermava che la notizia della morte di Maradona è purtroppo vera, la sua redazione infatti si è messa in contatto con la madre di Maradona Junior, Cristina Sinagra che ha confermato quanto accaduto. “Oggi muore il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le notizie si rincorrono e arrivano dall’Argentina. Non c’è ancora il comunicato ufficiale da parte dell’ospedale doveera stato operato, in quantoera stato dimesso, e tornato a casa da pochi giorni. Ed è nella sua villa che è morto, a causa di un infarto. Nel programma5, tra i primi a commentare in tempo reale la notizia, il giornalistache non ha potuto trattenere leper la grande commozione. Nel frattempo Barbara d’Urso confermava che la notizia delladiè purtroppo vera, la sua redazione infatti si è messa in contatto con la madre diJunior, Cristina Sinagra che ha confermato quanto accaduto. “Oggi muore il ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Morto #Maradona. La notizia arriva a #pomeriggio5, Amedeo Goria scoppia in lacrime: «Ha fatto grande il Napoli e l'Argentina»… - leggoit : Morto #Maradona. La notizia arriva a #pomeriggio5, Amedeo Goria scoppia in lacrime: «Ha fatto grande il Napoli e l'… - gipscli : #BallandoConLeStelle Ma quante lacrime....! Non dovrebbe essere un divertimento ? Roba da far impallidire i film di Amedeo Nazzari! -