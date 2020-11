Guida Michelin 2021 | chi sono i premiati e chi ha perso la stella

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 25 novembre 2020): vi presentiamo i nomi dei ristorantie chi purtroppo halaQuest’oggi, 25 Novembre 2020,stati assegnati nuovi voti e le promozioni ed i bocciati allache vede la 66esima edizione della Rossa. Assegnate 13 stelle ai ristoranti eco – sostenibili e due stelle a grandi nomi della ristorazione italiana. ” Ci siamo chiesti se dovessimo chiudere gli occhi ed aspettare che tutto passasse oppure far fronte al nostro lavoro e presentare laal pubblico. ” dichiara il Responsabile dellaitaliana Marco Do, in vista della pandemia ancora in corso nel territorio.tanti i ristoranti che in vista del ...