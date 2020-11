Grande Fratello VIP: Giulia Salemi pronta a smascherare Elisabetta Gregoraci (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giulia Salemi ha tacciato Elisabetta Gregoraci di essere “snob” al Gf vip, dopo la 21° puntata del reality, in conclusione della quale la showgirl calabrese aveva lasciato intendere che la modella italo-persiana avesse flirtato con l’ex consorte Flavio Briatore rispetto ad una complicità sospetta riscontrata nel corso di una vacanza in Sardegna. Alle accuse velate della Gregoraci, la Salemi già in puntata aveva provato a difendersi, per poi nel post-puntata tornare a sfogarsi al riguardo in confidenza con la coinquilina Dayane Mello, dichiarando a gran voce di non essere “un’accattona”. Vi svisceriamo nel dettaglio il nuovo sfogo della Salemi. Gf vip news: Giulia Salemi delusa da Elisabetta ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 25 novembre 2020)ha tacciatodi essere “snob” al Gf vip, dopo la 21° puntata del reality, in conclusione della quale la showgirl calabrese aveva lasciato intendere che la modella italo-persiana avesse flirtato con l’ex consorte Flavio Briatore rispetto ad una complicità sospetta riscontrata nel corso di una vacanza in Sardegna. Alle accuse velate della, lagià in puntata aveva provato a difendersi, per poi nel post-puntata tornare a sfogarsi al riguardo in confidenza con la coinquilina Dayane Mello, dichiarando a gran voce di non essere “un’accattona”. Vi svisceriamo nel dettaglio il nuovo sfogo della. Gf vip news:delusa da...

