Giornata contro la violenza sulle donne: via al concorso di cortometraggi "16 days 16 Films" (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sedici cortometraggi selezionati a partire da 350 opere ricevute da Regno Unito e Irlanda, Francia, Italia – e per la prima volta anche da Messico e Stati Uniti. Visibili da oggi fino al 10 dicembre all'interno di 16 days 16 Films (terza edizione), concorso dedicato alle cineaste e ai film – della durata massima di 20 minuti – in grado di esplorare le diverse forme di violenza contro le donne. Leggi anche › Giornata contro la violenza sulle donne: cosa serve per vincere la "pandemia invisibile" Perché solo 16? Perché l'iniziativa si ispira ai 16 Giorni di Attivismo ...

