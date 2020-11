Giornata contro la violenza sulle donne, Mattarella: 'E' un'emergenza pubblica' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Oggi 25 novembre viene celebrata la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Secondo i dati, i femminicidi in Italia da inizio anno sono stati 91: una donna uccisa ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 novembre 2020) Oggi 25 novembre viene celebrata lainternazionale per l'eliminazione dellale. Secondo i dati, i femminicidi in Italia da inizio anno sono stati 91: una donna uccisa ...

