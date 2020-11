Giardiniere di 30 anni muore nel Lecchese travolto da un macchinario “Stava andando dal nonno per allestire le luminarie per Natale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Undi 30di Olginate è morto per un incidente sul lavoro mentre stava scaricando alcuni macchinari da un camion a Villa San Carlo, a Valgreghentino, in provincia di Lecco. Ugo Gilardi, questo il nome della vittima, stava manovrando le rampe di un vecchio furgone Mercedes. Le rampe, secondo una prima ricostruzione, hanno ceduto di schianto e il giovane è statodal cestello della piattaforma elevatrice che stava scaricando in strada. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco. Gilardi era molto noto in paese perché con il padre era membro del gruppo folcloristico Picett del Grenta. Secondo quanto riferisce il giornale PrimaLecco ilal momento dell’incidente si trovava vicino alla sede della sua ditta La Collina e doveva andare a casa delper ...