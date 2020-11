GF Vip, l’annuncio ufficiale di Giacomo Urtis (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il chirurgo dei vip sarebbe dovuto uscire lunedì sera, Signorini ha prolungato un’altra notte e poi, a grande richiesta, si fermerà ancora un po’ Sarà una guest star: Giacomo Urtis prolunga la sua presenza come ospite addetto al gossip. C’è un comunicato ufficiale della produzione del Grande Fratello Vip. Giacomo esulta e anche gli inquilini della Casa che gli si sono già affezionati GF Vip, il chirurgo dei vip Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il chirurgo dei vip sarebbe dovuto uscire lunedì sera, Signorini ha prolungato un’altra notte e poi, a grande richiesta, si fermerà ancora un po’ Sarà una guest star:prolunga la sua presenza come ospite addetto al gossip. C’è un comunicatodella produzione del Grande Fratello Vip.esulta e anche gli inquilini della Casa che gli si sono già affezionati GF Vip, il chirurgo dei vip Articolo completo: dal blog SoloDonna

