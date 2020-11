Gazzetta: la Procura Figc apre un fascicolo sul caso dei tamponi nel Monza (Di mercoledì 25 novembre 2020) Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, sul caso tamponi del Monza (su cui indaga anche l’Antimafia di Milano, come raccontato ieri), anche la Procura Figc ha deciso di vederci chiaro. E’ stato aperto un fascicolo dedicato. Questo è quanto scrive la rosea: “E intanto la Procura della Federcalcio ha aperto ieri anche un fascicolo d’inchiesta sul caso Monza. Verrà esaminata l’intera vicenda legata alla regolarità dei test rapidi effettuati sui tesserati del club. Che dopo aver sospeso l’applicazione di quei tamponi adesso procederà con quelli molecolari, previsti dal protocollo della Figc”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) Secondo quanto scrive ladello Sport, suldel(su cui indaga anche l’Antimafia di Milano, come raccontato ieri), anche laha deciso di vederci chiaro. E’ stato aperto undedicato. Questo è quanto scrive la rosea: “E intanto ladella Federcalcio ha aperto ieri anche und’inchiesta sul. Verrà esaminata l’intera vicenda legata alla regolarità dei test rapidi effettuati sui tesserati del club. Che dopo aver sospeso l’applicazione di queiadesso procederà con quelli molecolari, previsti dal protocollo della”. L'articolo ilNapolista.

