Frosinone | grave scontro sulla Casilina | deceduta una bambina

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Dramma a Ferentinovia. Unadi sette anni è morta in seguito ad un violentola Baby Sitter. Ferentino, incidentevia: Asia muore a 9 anni su Notizie.it.

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Frosinone, incidente sulla Casilina: muore bambina di 7 anni, grave la baby sitter - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Frosinone, incidente sulla Casilina: muore bambina di 7 anni, grave la baby sitter - RassegnaZampa : #Frosinone, incidente sulla Casilina: muore bambina di 7 anni, grave la baby sitter - infoitinterno : Frosinone, incidente sulla Casilina: muore bambina di 7 anni, grave la baby sitter - daniele19921 : RT @CiaoKarol: ++ Tragico incidente: morta una bambina di 7 anni ++ UNA PREGHIERA PER LEI E I FERITI ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone grave

Il Sindaco: "Ai genitori, miei amici, giunga la mia personale vicinanza e di tutta l’amministrazione che si stringe in silenzioso affetto" ...Sul posto il personale medico ma per la piccola, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco ...