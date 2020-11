Covid, per Coldiretti un Natale senza spostamenti costa 4,1 miliardi. Toti attacca: «Così le attività perdono tutto» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il governatore attacca il governo sull’ipotesi di stop degli impianti di sci: «La Svizzera aprirà i suoi ski resort» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il governatoreil governo sull’ipotesi di stop degli impianti di sci: «La Svizzera aprirà i suoi ski resort»

