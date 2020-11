Coronavirus, lieve crescita dei contagi (+2.621) a fronte di 41.348 tamponi in più. 722 le vittime, aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+32) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il bollettino del 25 novembre Salgono, per il secondo giorno di fila, i contagi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, sono stati 25.853 i nuovi casi positivi individuati e inseriti nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri, le nuove infezioni erano state 23.232. Il totale dei contagi, dall’inizio del monitoraggio, è arrivato a quota 1.480.874. Il numero dei tamponi analizzati oggi è pari a 230.007, più dei 188.659 eseguiti ieri. Complessivamente, i test processati sono 20.956.187. Nell’ultima giornata, sono morte 722 persone, meno delle 853 di ieri. Il totale dei morti ha raggiunto la cifra di 53.028. Le persone guarite, invece, sono 637.149. Nel Paese, i cittadini con un’infezione attiva sono 791.697. Di questi, 34.313 sono ricoverati con sintomi (ieri erano 34.577), 3.848 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il bollettino del 25 novembre Salgono, per il secondo giorno di fila, idiin Italia. Nelle ultime 24 ore, sono stati 25.853 i nuovi casi positivi individuati e inseriti nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri, le nuove infezioni erano state 23.232. Il totale dei, dall’inizio del monitoraggio, è arrivato a quota 1.480.874. Il numero deianalizzati oggi è pari a 230.007, più dei 188.659 eseguiti ieri. Complessivamente, i test processati sono 20.956.187. Nell’ultima giornata, sono morte 722 persone, meno delle 853 di ieri. Il totale dei morti ha raggiunto la cifra di 53.028. Le persone guarite, invece, sono 637.149. Nel Paese, i cittadini con un’infezione attiva sono 791.697. Di questi, 34.313 sono ricoverati con sintomi (ieri erano 34.577), 3.848 ...

A livello regionale lieve risalita, ma con molti più tamponi. Tornano a crescere le terapie intensive: 10 in più i ricoverati, ma diminuiscono più velocemente i ricoverati in reparto: -246 ...

Negli Usa il Covid non ferma il Giorno del Ringraziamento. Milioni di americani in viaggio

"I numeri sono ancora meno della metà di quelli dei viaggiatori che hanno volato lo scorso anno con compagnie aeree commerciali il fine settimana prima del Ringraziamento, ma i dati di quest'anno dico ...

