Conte | “Non ci dobbiamo abbattere | c’è una strada percorribile ed è quella del lavoro”

Antonio Conte ha parlato a Sky Sport dopo il tonfo casalingo contro il Real Madrid:"Maradona? Stiamo versando tutti quanti lacrime per la scomparsa di una persona che sicuramente ha fatto la storia del calcio e rimarrà per sempre in maniera del calcio nella storia calcistica. Stiamo parlando della poesia di un calciatore che ho avuto anche il piacere di giocarci contro e di marcarlo. Onestamente faccio fatica a credere che non ci sia più, era giovane. Mi dispiace veramente tanto e sono molto addolorato per la sua scomparsa". Passo indietro che non ti aspettavi dai tuoi?"Già di base è difficile giocare contro squadre importanti come il Real Madrid. Se pronti, via andiamo sotto di un gol e rimaniamo in dieci diventa una montagna difficile da scalare. Penso che si sia vista la differenza fra noi e loro. Questo non ci deve abbattere. Ci deve far capire che ...

