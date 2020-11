Cassazione: lo Stato deve risarcire la vittima dello stupro (Di mercoledì 25 novembre 2020) Redazione Oggi si celebra la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” e proprio nelle scorse ore, la Cassazione civile è intervenuta con una decisione che rende giustizia alle vittime degli stupri ricordando nei fatti che anche allo Stato devono essere attribuite responsabilità perché ancora oggi sono troppe coloro che subiscono terribili violenze. Con Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 25 novembre 2020) Redazione Oggi si celebra la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” e proprio nelle scorse ore, lacivile è intervenuta con una decisione che rende giustizia alle vittime degli stupri ricordando nei fatti che anche allodevono essere attribuite responsabilità perché ancora oggi sono troppe coloro che subiscono terribili violenze. Con Impronta Unika.

fattoquotidiano : Vittima di abusi sessuali non era stata risarcita dagli stupratori, sentenza storica della Cassazione: “Deve pagare… - NoiRadiomobile : Se il marito prova di essere stato tradito, oltre all'addebito per la moglie, scatta il risarcimento (Corte di Cass… - rep_torino : Torino, lo stupratore non risarcisce la vittima: deve pagare lo Stato, sentenzia la Cassazione [di Sarah Martinengh… - FrancescoBlotto : RT @rep_torino: Torino, lo stupratore non risarcisce la vittima: deve pagare lo Stato sentenzia la Cassazione [di Sarah Martinenghi] [aggio… - informazionecs : Cassazione: lo Stato deve risarcire la vittima dello stupro -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione Stato Fasci del lavoro, il caso si riapre. Scatta il ricorso in Cassazione La Gazzetta di Mantova Nasce a Carbonia il Centro Antiviolenza, oggi la cerimonia

Un territorio unito per far rinascere un progetto davvero importante: ritorna infatti operativo il Centro antiviolenza. Stamattina a Carbonia, in occasione della "Giornata Internazionale per l'elimina ...

Un territorio unito per far rinascere un progetto davvero importante: ritorna infatti operativo il Centro antiviolenza. Stamattina a Carbonia, in occasione della "Giornata Internazionale per l'elimina ...