Calciomercato Juventus, occhi sul nuovo Alphonso Davies (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'obbiettivo della Juventus in vista del mercato invernale è quello di rafforzare e allungare la squadra in vista della lunga, lunghissima stagione. Il centrocampo pare essere il ruolo principale che i bianconeri vorrebbero rinforzare, ma non solo. La 'Vecchia Signora' dovrà assolutamente acquistare un vice Morata e una mano dovrà anche essere data in difesa. Alla rosa allenata da Andrea Pirlo manca in particolare un sostituto di Alex Sandro nel ruolo di terzino sinistro, Frabotta non fornisce grandi garanzie allora Paratici starebbe intervenendo sul mercato.

