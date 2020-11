Bianchi non riesce a commentare la morte di Maradona: “Sono troppo sconvolto” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ottavio Bianchi, che ha allenato il Napoli di Maradona del primo scudetto, non è riuscito a commentare la sua scomparsa. Queste sono le poche parole rilasciate all’Adnkronos. Sono talmente sconvolto che non riesco a parlare. Mi scusi, ma proprio non ci riesco. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ottavio, che ha allenato il Napoli didel primo scudetto, non è riuscito ala sua scomparsa. Queste sono le poche parole rilasciate all’Adnkronos. Sono talmente sconvolto che non riesco a parlare. Mi scusi, ma proprio non ci riesco. L'articolo ilNapolista.

