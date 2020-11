Assorbenti gratuiti in Scozia: è il primo paese al mondo (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’iniziativa, già formalizzata a febbraio, è diventata da ieri legge in tutto il territorio scozzese, rendendo il paese il primo a rendere quasi totalmente gratuiti gli Assorbenti. Il provvedimento Questo martedì il parlamento scozzese ha deciso per l’approvazione di una legge che renderà enormemente più semplice accedere ad Assorbenti gratuiti. Il provvedimento, denominato “Period Product Bill“, imporrà a una serie di istituzioni, tra cui forze dell’ordine e varie associazioni benefiche, di fornire gratuitamente Assorbenti a chiunque ne abbia bisogno.La legge dovrà essere accettata dalle 32 divisioni amministrative della Scozia, alle quali è comunque richiesto di rendere disponibili Assorbenti e prodotti simili. Il ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’iniziativa, già formalizzata a febbraio, è diventata da ieri legge in tutto il territorio scozzese, rendendo ilila rendere quasi totalmentegli. Il provvedimento Questo martedì il parlamento scozzese ha deciso per l’approvazione di una legge che renderà enormemente più semplice accedere ad. Il provvedimento, denominato “Period Product Bill“, imporrà a una serie di istituzioni, tra cui forze dell’ordine e varie associazioni benefiche, di fornire gratuitamentea chiunque ne abbia bisogno.La legge dovrà essere accettata dalle 32 divisioni amministrative della, alle quali è comunque richiesto di rendere disponibilie prodotti simili. Il ...

