All Together Now, Domenico sbalordisce. Michelle: "Non riesco ad alzarmi"
Il giovane concorrente, che aveva iniziato malissimo la sua esperienza all'interno del talent show di Canale 5, riesce a stupire proprio tutti: Renga resta senza parole e la conduttrice appare sorpresa L'articolo proviene da Gossip e Tv.

RengaOfficial : Siete pronti?! Ci vediamo questa sera su Canale 5 dalle ore 21.20 ?? quarta puntata di “All Together Now”! ?? Io ci… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 @m_hunziker conduce un nuovo appuntamento con #AllTogetherNow. A giudicare i 9 concorr… - fagentile92 : Guardi all together now Nel muro degli esperti vedi food blogger e personaggi che non sanno cantare nemmeno Fra Ma… - AndriaLiveIt : #Andria All together now, Savio Vurchio ipnotizza con la sua voce e continua l’avventura televisiva. Le foto - LucieBriquet : @GabrieleCrudele Stanno entrambi a All together now ?????? bello il 2020 eh -