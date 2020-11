X Factor, chi è a rischio eliminazione nella quinta puntata: gli inediti meno ascoltati (Di martedì 24 novembre 2020) X Factor, la quinta puntata dei live si avvicina: prevista doppia eliminazione. Quali sono i concorrenti a rischio? La quinta puntata dei Live di X Factor si avvicina. Giovedì 26 novembre vedremo i concorrenti sfidarsi sulla base di un regolamento che si affida nuovamente agli ascolti sulle piattaforme online. Il concorrente meno ascoltato andrà al L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 24 novembre 2020) X, ladei live si avvicina: prevista doppia. Quali sono i concorrenti a? Ladei Live di Xsi avvicina. Giovedì 26 novembre vedremo i concorrenti sfidarsi sulla base di un regolamento che si affida nuovamente agli ascolti sulle piattaforme online. Il concorrenteascoltato andrà al L'articolo proviene da YesLife.it.

mag1693_ : Per chi seguisse x factor e si volesse unire - Milan_Factor : E chi li regge ora quelli di Sky ... la nuova favola Sassuolo is coming #SkySport #serieA - elly_flygirl : @ValBazz A chi lo dici sto guardando x factor e mi fa un sacco schifo - Maria_Lrs_ : RT @ANandoL64: Vittoria. X Factor 2020 Sai non è sempre facile, chi ti ha detto che è facile? Guardare il mondo in piedi se non lo conosci… - ANandoL64 : Vittoria. X Factor 2020 Sai non è sempre facile, chi ti ha detto che è facile? Guardare il mondo in piedi se non l… -

Ultime Notizie dalla rete : Factor chi X Factor: chi è Noemi? Vita privata, carriera e curiosità SoloDonna.it Testo di Lontanissimo di Casadilego a X Factor 2020, l’inedito sulla fine di una relazione

La capacità di incanalare il dolore attraverso la leggerezza è tutta in Lontanissimo di Casadilego, l'inedito prodotto da Strage e ...

X Factor: Mydrama chi è? Vita privata e carriera

Mydrama è una delle rivelazioni di questa stagione di X Factor. La giovane cantante è riuscita a conquistare il favore dei giudici e il pubblico a casa ...

La capacità di incanalare il dolore attraverso la leggerezza è tutta in Lontanissimo di Casadilego, l'inedito prodotto da Strage e ...Mydrama è una delle rivelazioni di questa stagione di X Factor. La giovane cantante è riuscita a conquistare il favore dei giudici e il pubblico a casa ...