Waframe | la versione PS5 ha una data di uscita ufficiale

Leggi su tuttotek

(Di martedì 24 novembre 2020) Continua la lotta nella nuova generazione di console, Warframe ha ora unadisu PS5. Ancora nulla per Xbox Series X Warframe è ufficialmente in arrivo sulle console di nuova generazione. È una cosa che sapevamo già da parecchio tempo, la prima news a riguardo risale infatti a Marzo di quest’anno in piena crisi pandemica (e proprio per questo sembra una notizia ancor piùta). Solo di recente però abbiamo potuto avere uno sguardo ravvicinato al titolo e a tutti i miglioramento che adotterà questa nuova. Oggi hanno anche annunciato ladidi arrivo disu PlayStation 5. Vediamo insieme i miglioramenti al gioco e laprecisa. Ladi ...