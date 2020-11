Violenza contro le donne, il comune di Vitulano attento al tema (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVitulano (Bn) – La Violenza contro le donne si batte sul piano culturale, le leggi sono importanti, ma accanto, prima e dopo c’è la consapevolezza culturale: “La Violenza sulle donne non riguarda qualcosa che accade tra 2 persone o all’interno di una famiglia, ma ci coinvolge tutti”. L’amministrazione comunale ringrazia infinitamente il maestro Aniello Saravo, attento e sensibile alle varie problematiche della nostra società, che per questa occasione ha voluto donare al comune di Vitulano e alla nostra comunità una sua opera realizzata qualche anno fa proprio sul tema del “femminicidio”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Lalesi batte sul piano culturale, le leggi sono importanti, ma accanto, prima e dopo c’è la consapevolezza culturale: “Lasullenon riguarda qualcosa che accade tra 2 persone o all’interno di una famiglia, ma ci coinvolge tutti”. L’amministrazione comunale ringrazia infinitamente il maestro Aniello Saravo,e sensibile alle varie problematiche della nostra società, che per questa occasione ha voluto donare aldie alla nostra comunità una sua opera realizzata qualche anno fa proprio suldel “femminicidio”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

