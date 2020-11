VIDEO – Autostrada dei Parchi, immagini-choc e sequestro della GdF (Di martedì 24 novembre 2020) Autostrada dei Parchi: contestati i reati di “inadempimento di contratti di pubbliche forniture” e di “attentato colposo alla sicurezza dei trasporti e disastro colposo”. Importante attività investigativa della Guardia di Finanza “nella lotta agli illeciti nel settore degli appalti, alla non corretta gestione dei servizi pubblici e alla tutela della collettività, su cui inevitabilmente grava la cattiva gestione della cosa pubblica”. Il Comando provinciale di Teramo della Guardia di Finanza, rende noto: “A conclusione di complesse indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Teramo, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, beni ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 24 novembre 2020)dei: contestati i reati di “inadempimento di contratti di pubbliche forniture” e di “attentato colposo alla sicurezza dei trasporti e disastro colposo”. Importante attività investigativaGuardia di Finanza “nella lotta agli illeciti nel settore degli appalti, alla non corretta gestione dei servizi pubblici e alla tutelacollettività, su cui inevitabilmente grava la cattiva gestionecosa pubblica”. Il Comando provinciale di TeramoGuardia di Finanza, rende noto: “A conclusione di complesse indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla ProcuraRepubblica di Teramo, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno eseguito un decreto dipreventivo di disponibilità finanziarie, beni ...

GiulioFichel : RT @pimma77: Ma sei dirigenti di un’autostrada come accumulano 26 milioni di euro? - Telebari : Canosa, in autostrada con 2, 3 kg di cocaina nell'auto: arrestato 40enne - VIDEO - #Bari #Notizie - gianlucalomuto : In autostrada con 2 chili di cocaina, 40enne albanese incastrato dai cani antidroga - VIDEO - GioFaggionato : RT @pimma77: Ma sei dirigenti di un’autostrada come accumulano 26 milioni di euro? - bicipi : RT @pimma77: Ma sei dirigenti di un’autostrada come accumulano 26 milioni di euro? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Autostrada Follia in autostrada, con il laser tenta di abbagliarlo: le immagini registrate dal camionista - VIDEO Mondopalermo.it Da Partanna Mondello alla via Imera: pioggia e ‘soliti’ allagamenti – VIDEO

PALERMO – Un’altra notte di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo e in provincia. Le squadre sono state impegnate per gli allagamenti provocate dalle forte piogge, da un capo all’altro del capoluogo ...

Palermo, la pioggia causa allagamenti a Mondello e Ficarazzi – VIDEO

Video Facebook/BlogSicilia – La pioggia che è caduta in queste ore sul Capoluogo siciliano ha causato qualche disagio. Come si vede nel video pubblicato da BlogSicilia, a Mondello e Ficarazzi ci sono ...

PALERMO – Un’altra notte di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo e in provincia. Le squadre sono state impegnate per gli allagamenti provocate dalle forte piogge, da un capo all’altro del capoluogo ...Video Facebook/BlogSicilia – La pioggia che è caduta in queste ore sul Capoluogo siciliano ha causato qualche disagio. Come si vede nel video pubblicato da BlogSicilia, a Mondello e Ficarazzi ci sono ...