Utile ante imposte di Compass Group cala a £210 milioni nell’anno fiscale 2020

Compass Group plc (LON: CPG) ha dichiarato nella giornata di oggi che il suo Utile ante imposte è stato inferiore nell'anno fiscale 2020 rispetto allo scorso anno. La società ha attribuito il calo alle entrate più deboli a causa della crisi COVID-19 in corso che finora ha contagiato più di 1,5 milioni di persone nel Regno Unito e causato oltre 55.000 morti. A £13,43 per azione, Compass Group è attualmente in calo di circa il 30% da inizio anno nel mercato azionario dopo aver recuperato da un ancora più basso £10,15 per azione toccato lo scorso marzo. Se vuoi investire online nel mercato azionario, avrai bisogno di un agente di cambio affidabile; ecco un confronto tra i migliori per semplificare la ...

