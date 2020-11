UFFICIALE – Emergenza difesa per la Roma, si fermano altri due centrali (Di martedì 24 novembre 2020) Nel giorno in cui Edin Dzeko torna ad allenarsi con la squadra, la Roma registra un’altra Emergenza in difesa: sono ben quattro i centrali assenti per la trasferta di Cluj Smalling si è fermato di nuovo, l’ex United ha saltato la sfida contro il Parma per un’intossicazione alimentare, aveva recuperato ma bisogna registrare un altro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 24 novembre 2020) Nel giorno in cui Edin Dzeko torna ad allenarsi con la squadra, laregistra un’altrain: sono ben quattro iassenti per la trasferta di Cluj Smalling si è fermato di nuovo, l’ex United ha saltato la sfida contro il Parma per un’intossicazione alimentare, aveva recuperato ma bisogna registrare un altro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

