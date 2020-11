Traffico di rottami ferrosi e fatture false per 19 milioni | giovedì gli interrogatori

(Di martedì 24 novembre 2020) Si terrà, 26 novembre, l'o di garanzia per Giacomo Armanini ed Ermanno Piafrini, i due imprenditori finiti ai domiciliari sabato scorso con l'accusa di avere emesso 19di ...

Castiglioncello (Livorno), 24 novembre 2020 - Avevano messo in piedi un'attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti ma sono stati scoperti dalle fiamme gialle di Cosiglioncello con l'ope ...Si terrà giovedì, 26 novembre, l’interrogatorio di garanzia per Giacomo Armanini ed Ermanno Piafrini, i due imprenditori finiti ai domiciliari sabato scorso con l’accusa di avere emesso 19 milioni di ...