Svimez | il Sud ha contrastato la povertà nel lockdown con il «reddito minimo garantito»

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Otre 3 milioni di persone, di cui due terzi al Sud, hanno percepito il cosiddetto «di cittadinanza» tra aprile 2019 e settembre 2020. Senza questa misura ila marzo 2020 disposto per fermare la diffusione del Covid avrebbe prodotto una catastrofe economico e sociale nelle periferie delle grandi aree urbane e anche, in particolare nel Mezzogiorno. NEL «RAPPORTO 2020 sull'economia e la società del mezzogiorno», presentato ieri dopo un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la …

Così Conte alla presentazione del Rap- porto Svimez 2020 "L'economia e la so- cietà del Mezzogiorno"."A Napoli ci sa- rà un polo Agritech per lo sviluppo di tecnologie nel settore agroalimentare", ...Per il 2021 la Svimez prevede che il Pil cresca al Sud dell’1,2% e nel 2022 dell’1,4%, mentre al Centro-Nord del 4,5% nel 2021 e del 5,3% l’anno successivo. Previsioni però più ottimistiche se si ...