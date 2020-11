Simulazione aiuti anti-crisi per classe media, cosa accadrebbe con mini contributi di 3 mila super ricchi? (Di martedì 24 novembre 2020) Ecco i possibili scenari Nel nostro Paese e più in generale in tutta Europa, è sempre più largo il divario tra ricchissimi e tutti gli altri. A causa della pandemia questa tendenza si è accentuata in tutto il mondo. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020) Ecco i possibili scenari Nel nostro Paese e più in generale in tutta Europa, è sempre più largo il divario trassimi e tutti gli altri. A causa della pandemia questa tendenza si è accentuata in tutto il mondo. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Aiuti alla classe media colpita dalla crisi? Con un mini-contributo di 3mila super-ricchi arriverebbero 10 miliardi. Ecco la simulazione

Un divario che si allarga, in Italia come in Europa. Sempre più in alto l‘olimpo dei ricchissimi, sempre più in basso la terra di tutti gli altri. Una tendenza che la pandemia ha accentuato, in tutto ...

