Rainbow Six Siege arriva su PS5 e Xbox Series (Di martedì 24 novembre 2020) Ubisoft annuncia che le versioni PlayStation®5 e Xbox Series X S di Tom Clancy's Rainbow Six® Siege saranno disponibili dal 1° dicembre. Oltre a una serie di miglioramenti, la nuova versione consentirà di giocare in 4K e fino a 120 fps, in base alla modalità scelta dai giocatori (prestazioni o risoluzione). Inoltre, sarà possibile effettuare l'upgrade della propria versione sulla stessa famiglia di dispositivi senza alcun costo aggiuntivo*. Dopo più di cinque anni dall'uscita di Rainbow Six Siege, il lancio sulle console di nuova generazione è un passo importante nel costante supporto del gioco da parte di Ubisoft. I giocatori attuali su PlayStation®4 o Xbox One potranno mantenere i propri progressi ed effettuare l'upgrade del gioco senza alcun costo aggiuntivo*

