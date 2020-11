Poste Italiane, dopo l’inchiesta di TPI continuano le denunce dei lavoratori: “Mascherine senza certificazione” (Di martedì 24 novembre 2020) Da Palermo a Cuneo, passando per Matera e Pescara, e ancora Napoli, Salerno e Oristano, dal Lazio alla Toscana fino alla Lombardia: esiste senza dubbio un caso mascherine in Poste Italiane, denunciato da migliaia di dipendenti lungo lo Stivale che non si sentono sufficientemente tutelati dalla loro azienda sul fronte dei dispositivi di protezione individuale (DPI) – considerati non idonei o comunque non sufficienti – e più in generale per quanto concerne le misure di contenimento del contagio, prima di tutto tra gli sportellisti degli uffici aperti al pubblico. Soprattutto ora che la curva dei positivi è tornata pericolosamente ad impennarsi e che il numero dei morti da Covid-19 ritorna inesorabilmente a crescere. LEGGI ANCHE Esclusivo TPI: La circolare interna di Poste Italiane: “Usate la stessa ... Leggi su tpi (Di martedì 24 novembre 2020) Da Palermo a Cuneo, passando per Matera e Pescara, e ancora Napoli, Salerno e Oristano, dal Lazio alla Toscana fino alla Lombardia: esistedubbio un caso mascherine in, denunciato da migliaia di dipendenti lungo lo Stivale che non si sentono sufficientemente tutelati dalla loro azienda sul fronte dei dispositivi di protezione individuale (DPI) – considerati non idonei o comunque non sufficienti – e più in generale per quanto concerne le misure di contenimento del contagio, prima di tutto tra gli sportellisti degli uffici aperti al pubblico. Soprattutto ora che la curva dei positivi è tornata pericolosamente ad impennarsi e che il numero dei morti da Covid-19 ritorna inesorabilmente a crescere. LEGGI ANCHE Esclusivo TPI: La circolare interna di: “Usate la stessa ...

