Lodygin | ex Zenit | “Contro la Lazio sfida equilibrata”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 24 novembre 2020) Questa sera alle ore 21 scenderanno in campo allo stadio Olimpicoche si sfideranno nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Le due squadre appartenenti al Girone F si presentano con due situazioni differenti. I padroni di casa sono al secondo posto dietro il Borussia Dortmund mentre gli ospiti occupano l’ultima posizione. L’ex portiere dello, Yuryora svincolato, ha espresso il proprio parere in merito alla partita di questa sera, cosa ne pensa di? Yuryha indossato la maglia delloSan Pietroburgo dal 2013 al 2019 quando è andato in prestito all’Olympiakos per poi passare allo Gaziantep. L’ex portiere ha espresso il proprio punto di vista ...