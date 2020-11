LIVE Lazio-Zenit San Pietroburgo 3-1 | Champions League in DIRETTA | i biancocelesti calano il tris Ancora Immobile | questa volta dal dischetto

Leggi su oasport

(Di martedì 24 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66? Kerzhakov blocca in uscita, senza problemi. 65? Calcio d’angolo per laviene chiuso in corner. 62? Correa di testa spedisce alto: bella combinazione fra Marusic e Acerbi, con il secondo che crossa per l’argentino che però non trova il tempo giusto per salire e indirizzare verso il bersaglio grosso. 60? Scocca l’ora di gioco e anche laeffettua due sostituzioni. Parolo e Patric vengono sostituiti da Akpa-Akpro e Luiz Felipe. 59? Doppio cambio per lo: escono Barrios e Mostovoy e al loro posto entrano Driussi e 58? Allontana la difesa della, conche completa la transizione difensiva facendo ripartire i suoi. 57? Reazione dello: calcio d’angolo ...