Legionella | sequestrati 2 reparti del Policlinico di Bari | cos' è | sintomi e trasmissione

(Di martedì 24 novembre 2020) Due padiglioni deldisono statidal Nas per infezione da. Come riportato dal ' quotidiano.net ', sono quattro i pazienti deceduti dopo essere stati contagiati dal batterio, nel periodo compreso tra il 2018 ed il 2020 . L'inchiesta ha visto coinvolti cinque dirigenti del ...

I pm chiedono l’interdizione per il dg Migliore e altri tre dirigenti La Procura di Bari ha disposto il sequestro del padiglione Asclepios del Policlinico dopo la morte di 4 persone per legionella (il ...La Procura aveva chiesto di non concedere la facoltà d'uso ad Asclepios, ma il gip ha solo concesso il sequestro: "Si rischia di paralizzare ...