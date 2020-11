L’Atlantismo conta eccome con Biden di più Scrive l’amb Stefanini

Leggi su formiche

(Di martedì 24 novembre 2020) Il nuovo presidente degli Stati Uniti eredita rapporti sfilacciati con l’Europa. Commercio, cambiamenti climatici, Iran, pandemia, persino sicurezza collettiva: non c’è questione su cui le due sponde dell’Atlantico non si siano allontanate. L’elezione di Joeriapre i giochi. Sarà importante seppellire le asce dei dazi e rilanciare l’accordo di Parigi, ma occorre innanzitutto ritrovare piena solidarietà in materia di difesa e sicurezza. Si può fare solo alla Nato. L’Alleanza esce da quattro anni di terapia intensiva. Ha continuato a fare il suo lavoro in pilota automatico, il che ne dimostra la “resilienza”. Il cambio di guardia a Washington offre la possibilità di una seconda vita. Dalla presidenzaci si può attendere una forte riaffermazione dei legami con l’Europa nello spirito di solidarietà (“uno per tutti, tutti per uno”) che è ...