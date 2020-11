Il Covid miete due vittime al Moscati | morto un 82enne di Avellino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono deceduti la scorsa notte, presso l’Azienda ospedaliera San Giuseppedi, 2 pazientipositivi, undie un 89enne di Roccarainola (Na). L’anziano avellinese era ricoverato in terapia subintensiva nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dal 15 novembre; nella notte le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate ed è stato trasferito in terapia intensiva. L’89enne di Roccarainola è deceduto alHospital, dove era ricoverato in terapia subintensiva dal 7 novembre. L'articolo proviene da Anteprima24.it.