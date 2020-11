Il campione di sci Giorgio Rocca: «Sciare è sicuro. Se chiudono gli impianti, ci sarà una rivolta» – L’intervista (Di martedì 24 novembre 2020) Il Governo sembra deciso a tenere gli impianti sciistici chiusi per il periodo delle vacanze natalizie. Intervistato a Otto e Mezzo il premier Conte ha ribadito che «non possiamo permetterci» il contrario se vogliamo evitare la terza ondata (o rischiare di non uscire dalla seconda). «Il problema – ha aggiunto il premier, che ha detto di aver già sentito il presidente del consiglio europeo Charles Michel per concordare delle regole comuni per tutti i Paesi membri – è tutto quello che gira attorno agli impianti» su cui si regge, però, l’economia locale. Le Regioni non ci stanno e rilanciano – approvando linee guida come il tetto massimo agli skipass giornalieri. I campioni di sci neppure. L’ex campione olimpico Alberto Tomba chiede di aprirle, la detentrice della Coppa del mondo Federica Brignone fa altrettanto. A loro si aggiunge ... Leggi su open.online (Di martedì 24 novembre 2020) Il Governo sembra deciso a tenere glisciistici chiusi per il periodo delle vacanze natalizie. Intervistato a Otto e Mezzo il premier Conte ha ribadito che «non possiamo permetterci» il contrario se vogliamo evitare la terza ondata (o rischiare di non uscire dalla seconda). «Il problema – ha aggiunto il premier, che ha detto di aver già sentito il presidente del consiglio europeo Charles Michel per concordare delle regole comuni per tutti i Paesi membri – è tutto quello che gira attorno agli» su cui si regge, però, l’economia locale. Le Regioni non ci stanno e rilanciano – approvando linee guida come il tetto massimo agli skipass giornalieri. I campioni di sci neppure. L’exolimpico Alberto Tomba chiede di aprirle, la detentrice della Coppa del mondo Federica Brignone fa altrettanto. A loro si aggiunge ...

