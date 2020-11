Ibrahimovic vince per la dodicesima volta il pallone d’oro svedese (Di martedì 24 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic è il nuovo pallone d’oro svedese. Ad annunciarlo è stata la federazione stessa su Twitter: Stort grattis till Magdalena Eriksson och Zlatan Ibrahimovic som vinner Diamantbollen och Guldbollen 2020 Ni är sååå grymma! pic.twitter.com/4BRcYwdNVa — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 24, 2020 Al rossonero il titolo di miglior giocatore del 2020, mentre Magdalena Eriksson del Chelsea ha trionfato nella categoria femminile. Si tratta del dodicesimo Guldbollen per Ibrahimovic, il primo dal 2016 a questa parte, intervallato dai successi di Granqvist e Lindelof (2). Foto: Daily Star L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 24 novembre 2020) Zlatanè il nuovo. Ad annunciarlo è stata la federazione stessa su Twitter: Stort grattis till Magdalena Eriksson och Zlatansom vinner Diamantbollen och Guldbollen 2020 Ni är sååå grymma! pic.twitter.com/4BRcYwdNVa — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 24, 2020 Al rossonero il titolo di miglior giocatore del 2020, mentre Magdalena Eriksson del Chelsea ha trionfato nella categoria femminile. Si tratta del dodicesimo Guldbollen per, il primo dal 2016 a questa parte, intervallato dai successi di Granqvist e Lindelof (2). Foto: Daily Star L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

