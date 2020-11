Decreto Ristori, al via le domande per i contributi: come fare (Di martedì 24 novembre 2020) Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 novembre scorso è stato approvato il modello per la presentazione dell’Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori (D.L. 137/2020) e dal Decreto Ristori-bis (D.L. 149/2020). L’Agenzia ricorda che le nuove domande vanno presentate da parte dei contribuenti che non avevano inviato l’istanza per il precedente contributo previsto dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020). Per chi invece avesse già presentato la relativa istanza e ricevuto il contributo, l’accredito delle somme sul conto corrente avverrà in maniera automatica recuperando i dati già trasmessi in precedenza. A chi spetta il contributo La percentuale del contributo spettante e il codice Ateco relativo all’attività prevalentemente ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020) Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 novembre scorso è stato approvato il modello per la presentazione dell’Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal(D.L. 137/2020) e dal-bis (D.L. 149/2020). L’Agenzia ricorda che le nuovevanno presentate da parte dei contribuenti che non avevano inviato l’istanza per il precedente contributo previsto dalRilancio (D.L. 34/2020). Per chi invece avesse già presentato la relativa istanza e ricevuto il contributo, l’accredito delle somme sul conto corrente avverrà in maniera automatica recuperando i dati già trasmessi in precedenza. A chi spetta il contributo La percentuale del contributo spettante e il codice Ateco relativo all’attività prevalentemente ...

