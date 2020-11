Convocati Juventus Ferencvaros, ko Buffon: non ci sarà! La lista completa (Di martedì 24 novembre 2020) Convocati Juventus Ferencvaros – Match Day chiave per il proseguo in Champions League. Questa sera Juventus Ferencvaros si sfideranno all’Allianz Stadium di Torino, per il primo match di ritorno del girone di Champions. La squadra di Pirlo dovrà fare a meno di diversi infortunati. Su tutti 3 centrali difensivi, Bonucci, Chiellini e Demiral. Convocati Juventus Ferencvaros Pirlo ha diramato l’elenco dei Convocati, torna Ramsey ma va K.O. Buffon che non sarà nemmeno in panchina Leggi anche: Juventus Ferencvaros probabili formazioni, confermato Bernardeschi dall’inizio Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Israel Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Dragusin, ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 24 novembre 2020)– Match Day chiave per il proseguo in Champions League. Questa serasi sfideranno all’Allianz Stadium di Torino, per il primo match di ritorno del girone di Champions. La squadra di Pirlo dovrà fare a meno di diversi infortunati. Su tutti 3 centrali difensivi, Bonucci, Chiellini e Demiral.Pirlo ha diramato l’elenco dei, torna Ramsey ma va K.O.che non sarà nemmeno in panchina Leggi anche:probabili formazioni, confermato Bernardeschi dall’inizio Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Israel Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Dragusin, ...

