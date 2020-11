Cagliari, Nandez corre verso il rientro: oggi ultimo tampone (Di martedì 24 novembre 2020) Nahitan Nandez si sottoporrà oggi all’ultimo tampone prima di rientrare in gruppo Nahitan Nandez freme e con lui i tutti i tifosi rossoblù. La sua assenza nella partita contro la Juventus si è fatta sentire ma il Cagliari è stato irremovibile: dopo la positività di Diego Godin al Coronavirus anche il centrocampista uruguaiano, che insieme al difensore ha giocato con La Celeste per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar, è stato costretto a fermarsi e ad accettare l’isolamento precauzionale. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU Cagliari NEWS 24 Ora, però, questa disavventura è quasi giunta al termine: El Leon è infatti risultato negativo ai primi due tamponi e oggi si sottoporrà all’ultimo e definitivo esame previsto dal protocollo che deciderà ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Nahitansi sottoporràall’prima di rientrare in gruppo Nahitanfreme e con lui i tutti i tifosi rossoblù. La sua assenza nella partita contro la Juventus si è fatta sentire ma ilè stato irremovibile: dopo la positività di Diego Godin al Coronavirus anche il centrocampista uruguaiano, che insieme al difensore ha giocato con La Celeste per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar, è stato costretto a fermarsi e ad accettare l’isolamento precauzionale. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUNEWS 24 Ora, però, questa disavventura è quasi giunta al termine: El Leon è infatti risultato negativo ai primi due tamponi esi sottoporrà all’e definitivo esame previsto dal protocollo che deciderà ...

